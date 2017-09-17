Черкаська поліція попередила силове захоплення підприємства. ВІДЕО

Черкаська поліція попередила силове захоплення підприємства. ВІДЕО

00:00 17.09.2017

Група чоловіків в масках проникли на територію підприємства та намагалися здійснити його силове захоплення. Правоохоронці завадили планам чоловіків і затримали їх. За даним фактом відкрито ряд кримінальних проваджень.

До працівників Звенигородского відділу поліції надійшла інформація про те, що в місті Ватутіне група озброєних молодиків в балаклавах здійснюють силове захоплення підприємства. На місце події негайно направили слідчо-оперативну групу Звенигородського відділу поліції. Крім того по тривозі були підняті бійці підрозділу особливого призначення, які разом з керівництвом Главка поліції терміново прибули на місце події.

При спілкуванні з постраждалими охоронцями поліцейські з’ясували, що вранці на територію підприємства через паркан проникло близько двадцяти невідомих чоловіків спортивної статури в балаклавах. Зловмисники напали на охорону, побили двох охоронців та, залякуючи фізичною розправою інших, здійснили у їх бік декілька пострілів. Було прийнято рішення про негайне затримання правопорушників. Поліцейські Звенигородського відділу поліції спільно з бійцями підрозділу особливого призначення прибули на територію підприємства та затримали п’ятьох осіб, інші чоловіки кинулися навтьоки. Під час відпрацювання наближеної до підприємства території правоохоронці затримали решту молодиків, які намагалися втекти за межі міста.

Всіх затриманих доставлено до Звенигородського відділу поліції. У них виявлено та вилучено два пістолети, балаклави та газові балончики. За даним фатом відкрито ряд кримінальних проваджень за частиною 2 статті 206-2 (Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації), частиною 1 та 2 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та статтею 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк до семи років.

За матеріалами ВК ГУНП у Черкаській області

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