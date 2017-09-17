У Маріуполі за хабарництво судитимуть поліцейського та його дружину. ВІДЕО

У Маріуполі за хабарництво судитимуть поліцейського та його дружину. ВІДЕО

10:00 17.09.2017

Прокуратурою Донецької області завершено досудове розслідування у справі сімейного подружжя, яке обвинувачується у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 (пособництво в одержанні службовою особою неправомірної вигоди) КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у травні-червні 2015 року 36-річний старший інспектор-черговий чергової частини Управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Головного управління Національної поліції в Донецькій області погодився посприяти мешканцю  Маріуполя, який перебуває на обліку в наркологічному диспансері, в отриманні водійського посвідчення без складання іспитів в територіальних органах з надання сервісних послуг МВС України та без проходження медичного обстеження.

Для реалізації свого наміру правоохоронець вступив у злочинну змову з працівниками відповідних закладів у Херсонській області, а свої послуги оцінив у 600 доларів США. За домовленістю з інспектором, неправомірну вигоду у сумі 15600 грн та фотокартки для водійського посвідчення «замовник» передав  його дружині, після чого подружжя затримали. 

На даний час обвинувальний акт прокуратурою затверджено та скеровано до суду. Поліцейському та його дружині загрожує від 5 до 10 років позбавленні волі з конфіскацією майна.

За матеріалами прес-служби прокуратури Донецької області

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