У Києві водій «Subaru» влетів у відбійник. ВІДЕО
У Києві водій «Subaru» влетів у відбійник. ВІДЕО
У Києві водій іномарки був за крок від трагічних подій. Попри те, що розбив свою машину «Subaru» майже вщент, сам залишився цілим та неушкодженим. Все сталося вранці на вулиці Саперно-Слобідській. Подробиці у сюжеті.
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