На Одещині в ДТП потрапили машини на євробляхах. ВІДЕО

В Овідіополі на Одещині трапилася масштабна ДТП. А розпочалося все з того, що із незрозумілих причин водій Mercedes, до слова на польських номерах, різко загальмував. В цей час позаду нього їхав Volkswagen, як це не дивно, теж на іноземній реєстрації, а саме - на литовській. Водій останнього не зреагував на маневр і врізався в машину попереду. Від цього Mercedes вилетів на зустрічну смугу руху, де саме проїжджала величезна фура Renault: потужний удар, Mercedes летить в один бік, фуру завертає в протилежний – прямо у припарковану на узбіччі вантажівку. Лише за щасливим збігом обставин обійшлося без потерпілих.