Столицею вирує старий вид шахрайства на новий лад. ВІДЕО

Зловмисники знімають невеликі приміщення, оформлюють їх як пункти обміну валюти. Зовні виглядає все цілком пристойно та солідно. Насправді ж тут обміняти власні збереження ви зможете хіба що на повітря. Більше дивіться у сюжеті.