Столицею вирує старий вид шахрайства на новий лад. ВІДЕО
Столицею вирує старий вид шахрайства на новий лад. ВІДЕО
Зловмисники знімають невеликі приміщення, оформлюють їх як пункти обміну валюти. Зовні виглядає все цілком пристойно та солідно. Насправді ж тут обміняти власні збереження ви зможете хіба що на повітря. Більше дивіться у сюжеті.
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