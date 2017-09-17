Новий закон про освіту обурив представників нацменшин в Україні. ВІДЕО

Мова про схвалений 5 вересня Верховною Радою закон про освіту. Новий документ з 1 вересня 2018 року фактично зобов’язує: з 5-го класу навчання у школі має бути виключно українською! Автори документу певні, – це зміцнить позиції державної мови. Тільки от у суспільстві новий закон про освіту викликав неоднозначні реакції та думки. Особливим моментом стала, саме 7 стаття, де йдеться про мову викладання у школах. Найбільше обурилися представники національних меншин. Мовляв, чому вони не мають права обирати, якою мовою вчити дітей?! Подробиці у сюжеті.