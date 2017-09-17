Законопроект про Нацгвардію слід переробити – експерти. ВІДЕО
Законопроект про Нацгвардію слід переробити – експерти. ВІДЕО
Експерти закликають Верховну Раду відмовитися від законопроекту та зняти його з голосування. Але додають - те, що Національна гвардія має право брати участь у миротворчих операціях - це не погано, втім цю норму слід внести вже в інший закон.
|
17.09.2017 | 11:30
|
17.09.2017 | 10:30
|
17.09.2017 | 10:00
|
17.09.2017 | 00:00
|
16.09.2017 | 23:00
|
16.09.2017 | 22:30
|
16.09.2017 | 22:00
|
16.09.2017 | 21:30
|
16.09.2017 | 20:30
|
16.09.2017 | 19:30
|
16.09.2017 | 19:00
|
16.09.2017 | 18:00
|
16.09.2017 | 11:30
|
16.09.2017 | 10:30
|
15.09.2017 | 23:15
|
15.09.2017 | 22:45
-
- 1 з 845
- ››