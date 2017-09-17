СБУ знайшла у статті «Української правди» дані державної таємниці. ВІДЕО

СБУ знайшла у статті «Української правди» дані державної таємниці. ВІДЕО

10:30 17.09.2017

Розголошення державної таємниці у статті авторитетного інтернет-видання «Українська правда». Служба безпеки України, головного редактора Севгіль Мусаєву, попросила з сайту видалити матеріал. У ньому йдеться про зрив державної програми реформування оборонно-промислового комплексу. Саме у цій статті слідчі СБУ побачили держтаємницю. У СБУ кажуть, - кримінальне провадження відкрили не проти журналістів. До медійників не мають жодних претензій. Зараз намагаються з’ясувати, хто б міг передати журналістам засекречену інформацію. Подробиці у сюжеті. 

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