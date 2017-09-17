Поліція затримала 16 учасників бійки за спортклуб. ВІДЕО
Поліція затримала 16 учасників бійки за спортклуб. ВІДЕО
16 учасників масштабної бійки, яка сталася на вулиці Бориспільській У Києві затримали. Інших розшукують. У поліції продовжується розслідування конфлікту, що виник між членами спортклубу та ніби то новими власниками будівлі.
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