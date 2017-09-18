У Сумах викрили підпільний центр для лікування наркозалежних. ВІДЕО

В Сумах поліцейські викрили псевдо реабілітаційний центр. Працював він під прикриттям однієї з громадських організацій. Центр спеціалізувався на лікування нарко та алкозалежних. Однак жоден працівник так званого закладу з медициною не мав нічого спільного.