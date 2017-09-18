Закарпаттям пройшовся страшний буревій із Румунії. ВІДЕО

Буревій, який днями пройшовся по Румунії, де наробив багато лиха, зруйнував будинки та навіть забрав життя щонайменше восьми людей, добрався до України. Негода вирувала на заході. Зокрема, без світла залишилися населенні пункти у Хмельницькій, Тернопільській та Івано-Франківській області. А найбільше дісталося жителям Закарпаття. Там вітер виривав дерева з корінням, трощив автомобілі та зносив дахи будинків. Детальніше, дивіться у сюжеті.