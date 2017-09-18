Закарпаттям пройшовся страшний буревій із Румунії. ВІДЕО

Закарпаттям пройшовся страшний буревій із Румунії. ВІДЕО

20:41 18.09.2017

Буревій, який днями пройшовся по Румунії, де наробив багато лиха, зруйнував будинки та навіть забрав життя щонайменше восьми людей, добрався до України. Негода вирувала на заході. Зокрема, без світла залишилися населенні пункти у Хмельницькій, Тернопільській та Івано-Франківській області. А найбільше дісталося жителям Закарпаття. Там вітер виривав дерева з корінням, трощив автомобілі та зносив дахи будинків. Детальніше, дивіться у сюжеті.

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
Що загрожує генпрокурору Юрію Луценку за його пости у Facebook. ВІДЕО
Що загрожує генпрокурору Юрію Луценку за його пости у Facebook. ВІДЕО
18.09.2017 | 21:20
На Донеччині прикордонники затримали чоловіка із наркотиками. ВІДЕО
На Донеччині прикордонники затримали чоловіка із наркотиками. ВІДЕО
18.09.2017 | 21:10
Моторошна аварія. Лоб-у-лоб зіштовхнулись бензовоз та легковик. ВІДЕО
Моторошна аварія. Лоб-у-лоб зіштовхнулись бензовоз та легковик. ВІДЕО
18.09.2017 | 20:50
Закарпаттям пройшовся страшний буревій із Румунії. ВІДЕО
Закарпаттям пройшовся страшний буревій із Румунії. ВІДЕО
18.09.2017 | 20:41
У Сумах викрили підпільний центр для лікування наркозалежних. ВІДЕО
У Сумах викрили підпільний центр для лікування наркозалежних. ВІДЕО
18.09.2017 | 00:00
Подробиці зухвалого шахрайства з обміном валюти у Києві. ВІДЕО
17.09.2017 | 23:00
Столицею вирує старий вид шахрайства на новий лад. ВІДЕО
Столицею вирує старий вид шахрайства на новий лад. ВІДЕО
17.09.2017 | 22:30
СБУ взяла на хабарі одного з керівників Департаменту поліції охорони. ВІДЕО
СБУ взяла на хабарі одного з керівників Департаменту поліції охорони. ВІДЕО
17.09.2017 | 22:00
Новий закон про освіту обурив представників нацменшин в Україні. ВІДЕО
Новий закон про освіту обурив представників нацменшин в Україні. ВІДЕО
17.09.2017 | 21:30
Поліція затримала 16 учасників бійки за спортклуб. ВІДЕО
Поліція затримала 16 учасників бійки за спортклуб. ВІДЕО
17.09.2017 | 21:00
Експерти закликають прийняти «бурштиновий» законопроект. ВІДЕО
Експерти закликають прийняти «бурштиновий» законопроект. ВІДЕО
17.09.2017 | 20:30
На Одещині в ДТП потрапили машини на євробляхах. ВІДЕО
На Одещині в ДТП потрапили машини на євробляхах. ВІДЕО
17.09.2017 | 20:00
У Києві водій «Subaru» влетів у відбійник. ВІДЕО
У Києві водій «Subaru» влетів у відбійник. ВІДЕО
17.09.2017 | 19:30
Запорізький журналіст зізнався, що працював на замовлення Кремля. ВІДЕО
Запорізький журналіст зізнався, що працював на замовлення Кремля. ВІДЕО
17.09.2017 | 18:00
Законопроект про Нацгвардію слід переробити – експерти. ВІДЕО
Законопроект про Нацгвардію слід переробити – експерти. ВІДЕО
17.09.2017 | 11:30
СБУ знайшла у статті «Української правди» дані державної таємниці. ВІДЕО
СБУ знайшла у статті «Української правди» дані державної таємниці. ВІДЕО
17.09.2017 | 10:30

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Прорив Міхо. Що залишилось від Закону
11.09.2017
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Хто насправді знищує Ікони Революції
06.09.2017
Тарас Чорновіл
Народний депутат України 4-х скликань
Росія – це країна-агресор та ворог, з нею потрібен візовий режим!
05.09.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи підтримуєте ви те, що нацгвардійцям хочуть дозволити стріляти в протестувальників, якщо вони скорочують мінімальну відстань до силовиків?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.