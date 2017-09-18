Моторошна аварія. Лоб-у-лоб зіштовхнулись бензовоз та легковик. ВІДЕО
Моторошна аварія. Лоб-у-лоб зіштовхнулись бензовоз та легковик. ВІДЕО
Все відбувалося на об’їзній Борисполя близько полудня. Вузька дорога поблизу села Велика Олександрівка. Водій легковика виїхав на зустрічну смугу і влетів у бензовоз. Від удару водій легковика загинув на місці.
Оператор – М.Шинкар
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