На Донеччині прикордонники затримали чоловіка із наркотиками. ВІДЕО
На Донеччині прикордонники затримали чоловіка із наркотиками. ВІДЕО
250 грам наркотичної речовини рослинного походження чоловік сховав у банки… із варенням. Такий собі «Карлсон» хотів перетнути лінію розмежування і проїхати на своєму автомобілі «Форд» на непідконтрольну територію…
І не лише це в огляді надзвичайних подій…
У Києві при загадкових обставинах помер чоловік…
В одеському аеропорту чоловік хотів потрапити в Україну за чужим паспортом…
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