На Донеччині прикордонники затримали чоловіка із наркотиками. ВІДЕО

250 грам наркотичної речовини рослинного походження чоловік сховав у банки… із варенням. Такий собі «Карлсон» хотів перетнути лінію розмежування і проїхати на своєму автомобілі «Форд» на непідконтрольну територію…

І не лише це в огляді надзвичайних подій…

У Києві при загадкових обставинах помер чоловік…

В одеському аеропорту чоловік хотів потрапити в Україну за чужим паспортом…