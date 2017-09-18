В Одесі суд виправдав проросійських активістів. ВІДЕО

Проросійських активістів, які брали участь в сутичках у травні 2014 року в Одесі, виправдали. Чорноморський міський суд Одеської області відпустив п’ятьох затриманих на волю. Слуги Феміди вирішили, що слідство не надало належних доказів та допустило чимало порушень.