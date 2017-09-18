Генпрокурор взяв на контроль розслідування трагедії у дитячому таборі в Одесі. ВІДЕО
Генпрокурор взяв на контроль розслідування трагедії у дитячому таборі в Одесі. ВІДЕО
В Одесі перевірять усі школи, дитячі садки та лікарні на стан пожежної безпеки. Про це заявив віце-мер Одеси Олесь Янчук. Каже, що трагедія в оздоровчому таборі «Вікторія» має стати уроком і більше ніколи не повинна повторитися.
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