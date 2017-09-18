За час тривання АТО понад 100 її учасників наклали на себе руки. ВІДЕО

Починаючи із 2014 року в Україні понад 100 учасників антитерористичної операції наклали на себе руки. Таку інформацію повідомила голова парламентського комітету з питань охорони здоров’я Ольга Богомолець. Ці дані були передані Міністерством внутрішніх справ до Українського науково-дослідного інституту соціальної і судової психіатрії та наркології. Там створили спеціальний реєстр, анкети проаналізували і з’ясувалось, що здебільшого таким військовослужбовцям не було і 30 років, вони не мали роботи, а суїцид здійснили у стані алкогольного сп’яніння та за допомогою саме вогнепальної зброї. Більшість із них страждали на посттравматичний синдром. Детальніше дивіться у сюжеті.