Соціологи навели шокуючі цифри щодо гендерної рівності в Україні. ВІДЕО

Соціологи навели шокуючі цифри щодо гендерної рівності в Україні. ВІДЕО

23:15 18.09.2017

Жінки і чоловіки в Україні не рівні у своїх правах. Але попри це гендерній проблематиці в державі не приділяють належної уваги. Такі результати останнього експертного опитування оприлюднили в Лізі захисту прав жінок. Кажуть, що найбільш гостро стоїть проблема домашнього насилля. Окрім того жінки зазнають професійних обмежень та дискримінації на роботі. Про деякі професії, на думку експертів, жінки лише мріють. Так служба жінки в армії досі вважається радше винятком з правил аніж звичним явищем. В парламенті представниць прекрасної статі теж можна на пальцях перерахувати, а найвищі керівні посади здебільшого займають чоловіки.

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