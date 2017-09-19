У Харкові жорстоко та показово побили борця з корупцією. ВІДЕО

Євген Лісічкин напад пов’язує із його антикорупційною діяльністю. А ось з яким саме розслідуванням чоловік поки сказати не береться. Зараз потерпілий дає покази поліції. Нагадаємо, це вже не перший випадок нападу на борців із корупцією.