В Одесі мотоцикліст збив пішохода. ВІДЕО

На вулиці Краснова в Одесі мотоцикліст збив жінку-пішохода. За попередньою версією поліцейських, потерпіла переходила дорогу у невстановленому місці. Та на цьому історія не завершилася. Мотоцикл ще й в маршрутку влетів, а сам власник двоколісного втік з місця події. Його розшукують. Пішохода тим часом госпіталізували із переломами рук та ніг.

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