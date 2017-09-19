В Одесі мотоцикліст збив пішохода. ВІДЕО
В Одесі мотоцикліст збив пішохода. ВІДЕО
На вулиці Краснова в Одесі мотоцикліст збив жінку-пішохода. За попередньою версією поліцейських, потерпіла переходила дорогу у невстановленому місці. Та на цьому історія не завершилася. Мотоцикл ще й в маршрутку влетів, а сам власник двоколісного втік з місця події. Його розшукують. Пішохода тим часом госпіталізували із переломами рук та ніг.
І не лише це. Також в огляді ДТП дивіться…
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