Кияни обурилися маршруткою, що їздила з «туалетними» дверима. ВІДЕО
Кияни обурилися маршруткою, що їздила з «туалетними» дверима. ВІДЕО
Киянин Ілля Виборнов у «Facebook» опублікував фото та відео незвичної маршрутки, яка їздила у спальному районі «Позняки» у Києві. Чоловіка просто шокувало те, що у маршрутці, з пасажирами у салоні, замість скляної двері, встановили дерев’яну, немов у ванну або туалет. Після резонансу у соцмережі відреагували чиновники з комунальної служби перевезень Київської міської державної адміністрації. Зараз маршрутку зняли з рейсу.
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