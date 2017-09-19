На дах Інституту серця приземлився санітарний гелікоптер із пацієнткою. ВІДЕО
На дах Інституту серця приземлився санітарний гелікоптер із пацієнткою. ВІДЕО
Заради порятунку життя дитини! Вперше в історії української медицини на дах Інституту серця приземлився санітарний гелікоптер. Зустрічав маленьку пацієнтку директор Інститутут серця Борис Тадуров.
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