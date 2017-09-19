Українським консулам вдалося потрапити до Павла Гриба. ВІДЕО
Українським консулам вдалося потрапити до Павла Гриба. ВІДЕО
Українські консули врешті потрапили до незаконно затриманого російськими спецслужбами Павла Гриба. Про це у своєму Твіттері повідомила речниця Міністерства закордонних справ Мар’яна Беца.
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