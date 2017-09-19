У Києві при загадкових обставинах загинув чоловік. ВІДЕО
У Києві при загадкових обставинах загинув чоловік. ВІДЕО
До правоохоронців зателефонувала збентежена жінка – вже дві доби вона не може собі знайти місце - її чоловік не дає про себе знати: не відповідає на дзвінки, не приходить додому. Вона припустила – чоловік може бути у себе в офісі – в приміщенні художньої галереї…
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