У Києві при загадкових обставинах загинув чоловік. ВІДЕО

До правоохоронців зателефонувала збентежена жінка – вже дві доби вона не може собі знайти місце - її чоловік не дає про себе знати: не відповідає на дзвінки, не приходить додому. Вона припустила – чоловік може бути у себе в офісі – в приміщенні художньої галереї…