У Києві невідомі вимазали дитячий майданчик солідолом. ВІДЕО
У Києві невідомі вимазали дитячий майданчик солідолом. ВІДЕО
На вулиці Великій Васильківській в центрі Києва невідомі вимазали дитячий майданчик салідолом. У мастилі було все: гойдалки, гірка, сходинки. Місцеві підозрюють у хуліганстві пенсіонерів, які проживають в будинку. Кажуть, що вони раніше робили зауваження дітям, буцімто їм не подобалось, що малеча бешкетує попід вікнами.
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