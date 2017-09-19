У Києві невідомі вимазали дитячий майданчик солідолом. ВІДЕО

На вулиці Великій Васильківській в центрі Києва невідомі вимазали дитячий майданчик салідолом. У мастилі було все: гойдалки, гірка, сходинки. Місцеві підозрюють у хуліганстві пенсіонерів, які проживають в будинку. Кажуть, що вони раніше робили зауваження дітям, буцімто їм не подобалось, що малеча бешкетує попід вікнами.