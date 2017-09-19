В Києві хулігани понівечили 11 автомобілів. ВІДЕО

Днями до поліцейських звернулося одразу одинадцять водіїв і розповіли, що хтось облив їхні машини невідомою речовиною. Поліцейські оглянули кожну машину, у всіх пошкодження схожі. Невідома кислота роз’їла фарбу і залишила на машинах розводи. Окрім того поліцейські мотивів хуліганів зрозуміти не можуть. Потерпілих між собою нічого не поєднувало, окрім того, що всі машини в момент нападу знаходились в Дарницькому районі столиці. Наразі поліцейські спілкуються з свідками та розшукують зловмисників.