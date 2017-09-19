У Києві рідні люди з’ясовували стосунки за допомогою ножа. ВІДЕО
У Києві рідні люди з’ясовували стосунки за допомогою ножа. ВІДЕО
У Києві рідні люди з’ясовували стосунки за допомогою ножа. Близько 10 години ранку до поліції надійшло повідомлення – на вулиці Великій Васильківській мало не вбили людину. У помешканні правоохоронці побачили 56-річного чоловіка. Він стікав кров’ю. Хтось ударив його ножем прямісінько у груди. Продовження у сюжеті.
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