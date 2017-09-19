Втік зі Львівщини, затримали на Київщині: історія 19-річного зловмисника. ВІДЕО

У Борисполі затримали 19-річного зловмисника, який викрадав гаманці у клієнтів банків. Таке поле він обрав не випадково. Адже саме у них, на думку хлопця, шанс розжитися чималою сумою готівки був вищим. Та і обкрадав він далеко не кожного, вибирав неуважних клієнтів. Детальніше у сюжеті.