Втік зі Львівщини, затримали на Київщині: історія 19-річного зловмисника. ВІДЕО
Втік зі Львівщини, затримали на Київщині: історія 19-річного зловмисника. ВІДЕО
У Борисполі затримали 19-річного зловмисника, який викрадав гаманці у клієнтів банків. Таке поле він обрав не випадково. Адже саме у них, на думку хлопця, шанс розжитися чималою сумою готівки був вищим. Та і обкрадав він далеко не кожного, вибирав неуважних клієнтів. Детальніше у сюжеті.
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