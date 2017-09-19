У Черкасах поліцейські викрили арсенал зброї. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
У Черкасах поліцейські викрили арсенал зброї. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
На території підприємства, власник якого місцевий житель із кримінальним минулим, поліцейські виявили чимало зброї. Тут є карабіни, гранатомет, гранати, порох та навіть дві гвинтівки, які залишилися з часів Другої світової війни…
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