Подробиці масової бійки зі смертельною стріляниною на Рівненщині. ВІДЕО
Подробиці масової бійки зі смертельною стріляниною на Рівненщині. ВІДЕО
До поліції надійшло повідомлення працівників швидкої медичної допомоги, що на вулиці села Грабунь констатували смерть чоловіка з вогнепальним пораненням.
Поліцейські на місці події з’ясували, що 20-річний мешканець села Дроздинь Рокитнівського району напередодні ввечері напідпитку приїхав у село Грабунь до своєї дівчини, де у нього виник конфлікт із місцевими.
Унаслідок сутички дісталося присутньому там підлітку, за якого заступився 22-річний житель села Грабунь і завдав у відповідь гостю тілесні ушкодження. Невдоволений такими діями, останній зателефонував своїм знайомим односельчанам, більше десятка яких на мотоциклах приїхали на підмогу в село Грабунь і одразу вирушили до оселі кривдника.
Розлючені молодики почали бити вікна у будинку, тож господар дістав мисливську гладкоствольну рушницю і вистрелив в їхню сторону. Унаслідок пострілу вогнепальне поранення черевної порожнини отримав 23-річний житель села Дроздинь, який стояв осторонь та безпосередньої участі у сутичці не брав. Медики швидкої, які прибули за викликом, лише констатували смерть чоловіка.
Крім того, вранці у відділення травмпункту Рівненської дитячої обласної лікарні з дробовим пораненням ліктя та коліна доставили 17-річного жителя села Дроздинь. Зі слів медиків, загрози його життю немає.
У рамках досудового розслідування, розпочатого за попередньою правовою кваліфікацією частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України, поліцейські з’ясовуватимуть усі обставини події.
«22-річному чоловікові повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства та затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі підготували матеріали про обрання йому міри запобіжного заходу у виді тримання під вартою, — повідомив заступник начальника ГУНП в Рівненській області – начальник кримінальної поліції Сергій Волков. — Мисливську гладкоствольну рушницю марки «ТОЗ-63» 16 калібру, яка не зареєстрована у встановленому законодавством порядку, працівники Рокитнівського відділення поліції вилучили та в подальшому направлять на експертизу».
За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області
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