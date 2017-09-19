У Києві група людей у балаклавах розстріляла чоловіка. ВІДЕО
У Києві група людей у балаклавах розстріляла чоловіка. ВІДЕО
Близько другої години ночі у гаражному кооперативі на вулиці Затишній у Дарницькому районі Києва сталася стрілянина. За попередньою інформацією, п’ятеро молодиків показали перепустку охоронцю гаражного кооперативу. Далі вони забігли до одного з боксів, де чоловік ремонтував авто, разів шість вистрілили у нього, а потім втекли. Подробиці у сюжеті.
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