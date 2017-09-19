У Києві група людей у балаклавах розстріляла чоловіка. ВІДЕО

У Києві група людей у балаклавах розстріляла чоловіка. ВІДЕО

20:40 19.09.2017

Близько другої години ночі у гаражному кооперативі на вулиці Затишній у Дарницькому районі Києва сталася стрілянина. За попередньою інформацією, п’ятеро молодиків показали перепустку охоронцю гаражного кооперативу. Далі вони забігли до одного з боксів, де чоловік ремонтував авто, разів шість вистрілили у нього, а потім втекли. Подробиці у сюжеті. 

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
В Херсоні у вогні загинуло четверо людей – з них троє діти. ВІДЕО
В Херсоні у вогні загинуло четверо людей – з них троє діти. ВІДЕО
19.09.2017 | 20:50
У Києві група людей у балаклавах розстріляла чоловіка. ВІДЕО
У Києві група людей у балаклавах розстріляла чоловіка. ВІДЕО
19.09.2017 | 20:40
Подробиці масової бійки зі смертельною стріляниною на Рівненщині. ВІДЕО
Подробиці масової бійки зі смертельною стріляниною на Рівненщині. ВІДЕО
19.09.2017 | 18:30
У Черкасах поліцейські викрили арсенал зброї. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
19.09.2017 | 10:00
Українським консулам вдалося потрапити до Павла Гриба. ВІДЕО
Українським консулам вдалося потрапити до Павла Гриба. ВІДЕО
19.09.2017 | 09:40
У Києві невідомі вимазали дитячий майданчик солідолом. ВІДЕО
19.09.2017 | 09:20
На дах Інституту серця приземлився санітарний гелікоптер із пацієнткою. ВІДЕО
19.09.2017 | 09:00
В Одесі мотоцикліст збив пішохода. ВІДЕО
В Одесі мотоцикліст збив пішохода. ВІДЕО
19.09.2017 | 08:40
Кияни обурилися маршруткою, що їздила з «туалетними» дверима. ВІДЕО
19.09.2017 | 08:20
У Харкові жорстоко та показово побили борця з корупцією. ВІДЕО
19.09.2017 | 08:00
У Києві при загадкових обставинах загинув чоловік. ВІДЕО
У Києві при загадкових обставинах загинув чоловік. ВІДЕО
19.09.2017 | 07:40
В Києві хулігани понівечили 11 автомобілів. ВІДЕО
В Києві хулігани понівечили 11 автомобілів. ВІДЕО
19.09.2017 | 07:20
У Києві рідні люди з’ясовували стосунки за допомогою ножа. ВІДЕО
У Києві рідні люди з’ясовували стосунки за допомогою ножа. ВІДЕО
19.09.2017 | 07:00
Втік зі Львівщини, затримали на Київщині: історія 19-річного зловмисника. ВІДЕО
19.09.2017 | 06:45
Соціологи навели шокуючі цифри щодо гендерної рівності в Україні. ВІДЕО
Соціологи навели шокуючі цифри щодо гендерної рівності в Україні. ВІДЕО
18.09.2017 | 23:15
За час тривання АТО понад 100 її учасників наклали на себе руки. ВІДЕО
За час тривання АТО понад 100 її учасників наклали на себе руки. ВІДЕО
18.09.2017 | 22:45

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Прорив Міхо. Що залишилось від Закону
11.09.2017
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Хто насправді знищує Ікони Революції
06.09.2017
Тарас Чорновіл
Народний депутат України 4-х скликань
Росія – це країна-агресор та ворог, з нею потрібен візовий режим!
05.09.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи підтримуєте ви те, що нацгвардійцям хочуть дозволити стріляти в протестувальників, якщо вони скорочують мінімальну відстань до силовиків?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.