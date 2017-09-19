В Херсоні у вогні загинуло четверо людей – з них троє діти. ВІДЕО
В Херсоні у вогні загинуло четверо людей – з них троє діти. ВІДЕО
Загорілося під ранок – о п’ятий годині. Вогонь охопив двоповерховий будинок, що на вулиці Пилипа Орлика. Жителі прокинулися від диму та галасу…
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