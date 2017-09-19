На Європейській площі «Volkswagen» врізався у «Citroen» і перекинув його. ВІДЕО
На Європейській площі «Volkswagen» врізався у «Citroen» і перекинув його. ВІДЕО
Аварія сталася на Європейській площі у Києві. «Volkswagen» влетів у «Citroen», та так, що той перекинувся на бік… Але винен не водій «Volkswagen», переконують очевидці аварії, проігнорував правила водій «Citroen».
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