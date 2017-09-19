На Рівненщині чоловіка ошукали на 32 тисячі гривень. ВІДЕО

На Рівненщині тамтешній житель вирішив купити трактор. Знайшов оголошення в газеті, зателефонував на вказаний номер, а продавець попросив перевести на його картку аванс - 32 тисячі гривень. Покупець погодився на такі умови, перевів гроші і все – зв’язок із продавцем обірвався. Ошуканий чоловік уже звернувся із заявою в поліцію. Шахрая розшукують.

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