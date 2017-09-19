Експерти – в Україні почастішали випадки нападів на активістів. ВІДЕО

У Харкові побили борця із корупцією. Двоє чоловіків підстерегли активіста Євгена Лісічкіна біля його будинку. Напали зловмисники, коли він прямував на роботу. Зухвальці били його як тільки могли, спочатку потерпілий намагався відбиватися від своїх кривдників, однак кількісна перевага взяла гору…