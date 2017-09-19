На Одещині активісти побили поліцейських. ВІДЕО

На Одещині активісти побили поліцейських. ВІДЕО

22:15 19.09.2017

Рішення Ілічівського райсуду Одеської області призвело до масових сутичок між активістами та правоохоронцями. Деяких одеситів обурило, що слуги Феміди відпустили із СІЗО п’ятьох проросійських активістів, які підозрювались в провокації  сутичок 2 травня 14-го року. Судді також зняли обвинувачення  ще із чотирнадцятьох фігурантів.  Тільки-но суддя зачитала вирок, як на вулиці біля стін суд стало «гаряче». Обурені активісти почали кидати вибухові пакети, зривати плитку із дороги. Дісталося і правоохоронцям, які слідкували за порядком під час судового засідання. Детальніше, дивіться у сюжеті.

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
На Одещині активісти побили поліцейських. ВІДЕО
На Одещині активісти побили поліцейських. ВІДЕО
19.09.2017 | 22:15
Експерти – в Україні почастішали випадки нападів на активістів. ВІДЕО
Експерти – в Україні почастішали випадки нападів на активістів. ВІДЕО
19.09.2017 | 21:45
На Рівненщині чоловіка ошукали на 32 тисячі гривень. ВІДЕО
На Рівненщині чоловіка ошукали на 32 тисячі гривень. ВІДЕО
19.09.2017 | 21:20
На Європейській площі «Volkswagen» врізався у «Citroen» і перекинув його. ВІДЕО
На Європейській площі «Volkswagen» врізався у «Citroen» і перекинув його. ВІДЕО
19.09.2017 | 21:10
В Херсоні у вогні загинуло четверо людей – з них троє діти. ВІДЕО
В Херсоні у вогні загинуло четверо людей – з них троє діти. ВІДЕО
19.09.2017 | 20:50
У Києві група людей у балаклавах розстріляла чоловіка. ВІДЕО
У Києві група людей у балаклавах розстріляла чоловіка. ВІДЕО
19.09.2017 | 20:40
Подробиці масової бійки зі смертельною стріляниною на Рівненщині. ВІДЕО
Подробиці масової бійки зі смертельною стріляниною на Рівненщині. ВІДЕО
19.09.2017 | 18:30
У Черкасах поліцейські викрили арсенал зброї. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
19.09.2017 | 10:00
Українським консулам вдалося потрапити до Павла Гриба. ВІДЕО
Українським консулам вдалося потрапити до Павла Гриба. ВІДЕО
19.09.2017 | 09:40
У Києві невідомі вимазали дитячий майданчик солідолом. ВІДЕО
19.09.2017 | 09:20
На дах Інституту серця приземлився санітарний гелікоптер із пацієнткою. ВІДЕО
19.09.2017 | 09:00
В Одесі мотоцикліст збив пішохода. ВІДЕО
В Одесі мотоцикліст збив пішохода. ВІДЕО
19.09.2017 | 08:40
Кияни обурилися маршруткою, що їздила з «туалетними» дверима. ВІДЕО
19.09.2017 | 08:20
У Харкові жорстоко та показово побили борця з корупцією. ВІДЕО
19.09.2017 | 08:00
У Києві при загадкових обставинах загинув чоловік. ВІДЕО
У Києві при загадкових обставинах загинув чоловік. ВІДЕО
19.09.2017 | 07:40
В Києві хулігани понівечили 11 автомобілів. ВІДЕО
В Києві хулігани понівечили 11 автомобілів. ВІДЕО
19.09.2017 | 07:20

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Прорив Міхо. Що залишилось від Закону
11.09.2017
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Хто насправді знищує Ікони Революції
06.09.2017
Тарас Чорновіл
Народний депутат України 4-х скликань
Росія – це країна-агресор та ворог, з нею потрібен візовий режим!
05.09.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи підтримуєте ви те, що нацгвардійцям хочуть дозволити стріляти в протестувальників, якщо вони скорочують мінімальну відстань до силовиків?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.