На Одещині активісти побили поліцейських. ВІДЕО

Рішення Ілічівського райсуду Одеської області призвело до масових сутичок між активістами та правоохоронцями. Деяких одеситів обурило, що слуги Феміди відпустили із СІЗО п’ятьох проросійських активістів, які підозрювались в провокації сутичок 2 травня 14-го року. Судді також зняли обвинувачення ще із чотирнадцятьох фігурантів. Тільки-но суддя зачитала вирок, як на вулиці біля стін суд стало «гаряче». Обурені активісти почали кидати вибухові пакети, зривати плитку із дороги. Дісталося і правоохоронцям, які слідкували за порядком під час судового засідання. Детальніше, дивіться у сюжеті.