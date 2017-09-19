На Одещині двоє школярів врятували 23-х дітей під час пожежі. ВІДЕО

Страшна пожежа в оздоровчому таборі «Вікторія» на Одещині, що сталася в ніч з 17 на 18 вересня надовго закарбується в пам’яті мільйонів. Загинули діти. Про недитячий відважний вчинок Катерини та Максима на своїй сторінці у мережі Фейсбук написав депутат Міськради Одеси Олександр Іваницький. Деталі у випуску «Надія є!»

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