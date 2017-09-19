На Одещині двоє школярів врятували 23-х дітей під час пожежі. ВІДЕО
На Одещині двоє школярів врятували 23-х дітей під час пожежі. ВІДЕО
Страшна пожежа в оздоровчому таборі «Вікторія» на Одещині, що сталася в ніч з 17 на 18 вересня надовго закарбується в пам’яті мільйонів. Загинули діти. Про недитячий відважний вчинок Катерини та Максима на своїй сторінці у мережі Фейсбук написав депутат Міськради Одеси Олександр Іваницький. Деталі у випуску «Надія є!»
А також:
- На Херсонщині п’ятикласник врятував друга від загибелі
- В Києві перехожі затримали грабіжника
|
19.09.2017 | 22:15
|
19.09.2017 | 21:45
|
19.09.2017 | 21:20
|
19.09.2017 | 21:10
|
19.09.2017 | 20:50
|
19.09.2017 | 20:40
|
19.09.2017 | 18:30
|
19.09.2017 | 10:00
|
19.09.2017 | 09:40
|
19.09.2017 | 09:20
|
19.09.2017 | 09:00
|
19.09.2017 | 08:40
|
19.09.2017 | 08:20
|
19.09.2017 | 08:00
|
19.09.2017 | 07:40
|
19.09.2017 | 07:20
-
- 1 з 847
- ››