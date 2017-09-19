Правозахисники хочуть створити реєстр засуджених, які вимушено відбувають покарання в ОРДЛО. ВІДЕО

З початку війни на Донбасі, засуджених з тридцяти колоній покинули на непідконтрольних Україні територіях. Нині близько 10 тисяч людей продовжують відбувати покарання у так званих «ЛДНР». Всі ці люди отримали вироки іменем України, однак, через війну повернутися на мирну територію України не можуть. Подробиці у сюжеті.