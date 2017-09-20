ВР розглянула вже тисячу поправок до судової реформи. ВІДЕО

Тисяча! І це тільки початок… попереду ще три тисячі триста вісімдесят три. Мова про поправки до судової реформи. Верховна Рада сьогодні проголосувала вже за тисячну поправку, утім, не прийняла жодної. Більше того, голосування депутатів відбувалось, наче за сценарієм, були лише головні актори. Більшість місць у парламенті виявились порожніми. А сам розгляд поправок до важливої для України судової реформи мав схоже суто формальний характер.