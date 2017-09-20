СБУ хоче змусити «Українську правду» мовчати – заява Севгіль Мусаєвої. ВІДЕО
СБУ хоче змусити «Українську правду» мовчати – заява Севгіль Мусаєвої. ВІДЕО
СБУ хоче змусити «Україську правду» мовчати – про це заявила головний редактор інтернет-видання Севгіль Мусаєва. Відкрите звернення вона розмістила у своєму блозі. Під ним вже підписалося 33 людини. Всі -представники досить відомих ЗМІ.
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