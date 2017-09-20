В Одесі на ходу загорівся автомобіль. ВІДЕО
В Одесі на ходу загорівся автомобіль. ВІДЕО
Вранці водій виїхав на вулицю Черняховського, і за мить погляди всіх навколо були прикуті до його «Ніссана» - той прямо на ходу загорівся. Водій спочатку кинувся рятувати автівку самотужки, але полум’я розігралося не на жарт. Повз якраз проїжджала вантажівка з піском. Її кермувальник кинувся на допомогу і спробував засипати вогонь. Детальніше у сюжеті.
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