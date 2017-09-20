У Дніпрі викрали чоловіка взяли його у заручники. ВІДЕО
У Дніпрі викрали чоловіка взяли його у заручники. ВІДЕО
Справжній шок перешив житель Дніпра. Невідомі чоловіки напали на нього поруч із власним домом. Після цього його кинули в машину та повезли в невідомому напрямку. Машину зупинили на околицях міста. Навколо були лише гаражі, в один із них його і повели. Детальніше, дивіться у сюжеті.
|
20.09.2017 | 07:20
|
20.09.2017 | 07:00
|
20.09.2017 | 06:45
|
20.09.2017 | 06:30
|
19.09.2017 | 23:15
|
19.09.2017 | 22:45
|
19.09.2017 | 22:15
|
19.09.2017 | 21:45
|
19.09.2017 | 21:20
|
19.09.2017 | 20:50
|
19.09.2017 | 20:40
|
19.09.2017 | 18:30
|
19.09.2017 | 10:00
|
19.09.2017 | 09:40
|
19.09.2017 | 09:20
|
19.09.2017 | 09:00
-
- 1 з 847
- ››