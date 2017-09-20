У Києві на перехожу напав чоловік із гаєчним ключом. ВІДЕО

Пізно вночі проспектом Леся Курбаса в Києві поверталася додому жінка. Ззаду підбіг чоловік із гаєчним ключем, вирвав сумочку і спробував втекти. Можливо це б йому вдалося, якби не поліцейські охорони, які саме патрулювали вулицю. Вони бачили, що трапилось і одразу кинулись за нападником. Його затримали, а крадене повернули жінці.