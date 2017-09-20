Відео з місця падіння літака оприлюднила ДСНС Хмельницької області. ВІДЕО

Напередодні, об 11:13, до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що під час проведення зрошування сільськогосподарських культур поблизу с. Третельники Волочиського району Хмельницької області літак-зрошувач впав та розбився. Пілот з чисельними травмами був затиснутий понівеченими елементами конструкції літака.

Негайно на місце події прибули рятувальники Волочиського району, які за допомогою аварійно-рятувального обладнання деблокували пілота з понівеченого металу та передали його медикам. Також працівники ДСНС вжили заходів щодо недопущення займання літака.

Пілота з травмами ніг каретою швидкої медичної допомоги доставлено до Волочиської центральної районної лікарні.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Хмельницкькій області