Відео з місця падіння літака оприлюднила ДСНС Хмельницької області. ВІДЕО
Відео з місця падіння літака оприлюднила ДСНС Хмельницької області. ВІДЕО
Напередодні, об 11:13, до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що під час проведення зрошування сільськогосподарських культур поблизу с. Третельники Волочиського району Хмельницької області літак-зрошувач впав та розбився. Пілот з чисельними травмами був затиснутий понівеченими елементами конструкції літака.
Негайно на місце події прибули рятувальники Волочиського району, які за допомогою аварійно-рятувального обладнання деблокували пілота з понівеченого металу та передали його медикам. Також працівники ДСНС вжили заходів щодо недопущення займання літака.
Пілота з травмами ніг каретою швидкої медичної допомоги доставлено до Волочиської центральної районної лікарні.
За матеріалами прес-служби ДСНС у Хмельницкькій області
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