В Одесі через мера активісти побилися з поліцейськими. ВІДЕО
В Одесі через мера активісти побилися з поліцейськими. ВІДЕО
До міської ради Одеси прийшли сотні активістів. Не набагато менше було поліцейських та бійців Нацгвардії. В середині адмінбудівлі на середу була запланована сесія. Однак, плани довелось підкорегувати. Активісти намагались прорватись всередину. Хотіли особисто вимагати в міського голови Геннадія Труханова подати у відставку. Вважають його одним із винуватців трагедії в дитячому таборі «Вікторія», де загинули діти. Однак, в адмінбудівлю пропустили лише 15 активістів, решті сказали, що на всіх не вистачить місць. Та й ті, кому пощастило продертися в мерію, мера не застали. Він разом з депутатами ще до цього покинув будівлю. Сутички на вулиці від цього лише посилились. Активісти застосували проти правоохоронців балончики із сльозогінним газом, силовики відповіли тим же. Детальніше, дивіться у сюжеті…
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