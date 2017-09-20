У Миколаєві в житловому будинку прогримів вибух. ВІДЕО

Із жахливої події розпочався ранок середи для жителів Миколаєва. Приблизно о восьмій годині їх розбудив гучних вибух. Все трапилося в будинку що по вулиці Севастопольська 43/1. Свідки розповідали – від потужного гуркіту навіть повилітали двері та вікна. Дехто повискакував на вулицю із небезпечного будинку в чому був…