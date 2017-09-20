В Маріуполі мотоцикл зіштовхнувся з позашляховиком. ВІДЕО
В Маріуполі мотоцикл зіштовхнувся з позашляховиком. ВІДЕО
Аварія сталася в Центральному районі Маріуполя. Близько дев’ятої вечора на одному з перехресть не розминулись дві Хонди – автомобіль і мотоцикл.
Оператор – М.Рябченко
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