У Хмельницькій області на поле впав літак. ВІДЕО

Постраждалого рятувальники передали медикам. У нього переламані ноги. На легкомоторному літаку 58-річний чоловік обприскував поля…

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