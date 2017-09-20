У Хмельницькій області на поле впав літак. ВІДЕО
У Хмельницькій області на поле впав літак. ВІДЕО
Постраждалого рятувальники передали медикам. У нього переламані ноги. На легкомоторному літаку 58-річний чоловік обприскував поля…
І не лише це в огляді надзвичайних подій…
У Чернігові зловмисниці ошукали пенсіонерок…
У Черкаській області чоловік впав у яму…
Одяг ведучої: http://www.royal-butik.com.ua/
|
20.09.2017 | 21:45
|
20.09.2017 | 21:20
|
20.09.2017 | 21:10
|
20.09.2017 | 20:50
|
20.09.2017 | 20:40
|
20.09.2017 | 12:40
|
20.09.2017 | 09:40
|
20.09.2017 | 09:30
|
20.09.2017 | 09:20
|
20.09.2017 | 07:40
|
20.09.2017 | 07:20
|
20.09.2017 | 07:00
|
20.09.2017 | 06:45
|
20.09.2017 | 06:30
|
19.09.2017 | 23:15
|
19.09.2017 | 22:45
-
- 1 з 848
- ››