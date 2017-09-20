Підозрюваних у справі «2 травня» виправдали. ВІДЕО

Три роки тривало слідство щодо так званої справи «2 травня». У стінах СІЗО свого вироку чекало 5 проросійських активістів. Ще 14 підозрюваних гуляли на волі. Усіх цих людей обвинувачували в провокації сутичок, які призвели до масової загибелі та травмування людей 2 травня 2014 року. Прокурори увесь час запевняли, що мають достатньо доказів провини групи активістів. Однак, судді вирішили, що усі вони не суттєві, або ж оформлені із порушеннями. До того ж наголосили, що на лаві перед ними постали лише представники так званого «антимайдану», і ні одного із тих, хто підтримував революцію. Мовляв, слідчі розглядали справу однобоко. Детальніше, дивіться у сюжеті.