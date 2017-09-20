В аеропорту «Київ» іноземка намагалась підкупити прикордонника. ВІДЕО

У аеропорту «Київ» затримали жінку, яка намагалась підкупити прикордонника. 300 доларів вона непомітно підклала тому. Але чоловік від грошей відмовився. Щось підозріле було в цій пасажирці. Жінка – громадянка В’єтнаму, до Києва прилетіла авіарейсом Дубаї-Київ. Переконувала, що приїхала до тітки в Україну. Але ця інформація поки не підтвердилась. 24-ри річна в’єтнамка так і не перетнула державний кордон України.

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