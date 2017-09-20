Кабмін змінив умови виплат для переселенців. ВІДЕО

Жити переселенцям в Україні стане дещо легше. Нещодавно Кабінет Міністрів України прийняв постанову із низкою змін щодо отримання цією категорією громадян соціальних виплат. Наприклад, відтепер у внутрішньо-переміщених осіб з’явилася можливість отримати готівку чи провести безготівкові операції через будь-який банк в Україні, а не лише через «Ощадбанк», як було до цього. Більше у сюжеті.